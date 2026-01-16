Lidem, kteří investují do jejích „zelených“ dluhopisů, slibovala společnost Unipro lákavý úrok kolem deseti procent ročně. Firma měla zbohatnout díky „revoluční“ technologii, která zpracuje plastový odpad či pneumatiky a pyrolýzou z nich vyrobí teplo. Celý projekt nicméně vykazuje znaky podvodu, tuto středu totiž skončila v insolvenci už druhá z firem spojená se jménem Unipro. Poškozených investorů budou stovky, jejich pohledávky jdou do stovek milionů korun.
Co se dočtete dál
- Kolik za firmami ze skupiny Unipro zůstane poškozených věřitelů.
- Otazníky kolem podnikání firmy.
- Jak je na tom společnost s majetkem.
