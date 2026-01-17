Investiční skupina Penta Investments, kterou spoluvlastní miliardář Marek Dospiva, má v nejznámějším a nejdražším horském středisku v Česku velké plány. Její realitní tým už několik měsíců intenzivně připravuje společně s vedením Špindlerova Mlýna koncept nového náměstí. Jen loni v centrální části obce Penta nakoupila několik nemovitostí.
Nyní ale v čerstvé transakci prodávala. A naznačila, že se ve Špindlu příliš nechce pouštět do hotelového byznysu. Do světa totiž poslala známý místní hotel. Jeho kupcem se stal její obchodní spojenec, politický podnikatel a zákulisní hybatel Tomáš Hrdlička.
Co se dočtete dál
- Jaká mohla být cena obchodu.
- Co o hotelu říká Tomáš Hrdlička.
- Jaké plány s hotelem má.
- Proč se hotelu Penta zbavila.
