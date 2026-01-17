Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova.
Pokud dohoda „o úplném a totálním odkupu Grónska“ nebude hotová do 1. června, zvýší se clo od tohoto data na 25 procent. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social.
Zmíněné země se spojily na podporu Dánska, které dává najevo, že poloautonomní ostrov není na prodej. Také demokraticky zvolení představitelé samotných Gróňanů opakovaně uvádějí, že nemají zájem o to, aby se stali součástí Spojených států.
Trumpova hrozba míří také na klíčové evropské spojence USA a vytvoří další tlak na Severoatlantickou alianci, píše agentura Bloomberg.
Americké základny v Evropě jako pojistka proti útoku na Grónsko? Reálná možnost, ale s několika podmínkami
Podle agentury není jasné, jakou pravomoc by Trump použil a jak by se snažil uplatnit jednotlivá nová cla na členské státy Evropské unie. V minulosti se v případě podobných hrozeb spoléhal na zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (International Emergency Economic Powers Act).
Trumpovo oznámení přišlo poté, co se tento týden ve Washingtonu setkal dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen s nejvyššími představiteli Trumpovy administrativy a se členy Kongresu. Setkání se zúčastnila i grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Rasmussen po schůzce novinářům řekl, že ohledně Grónska „zásadní neshoda“ přetrvává.
