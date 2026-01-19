Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky o 0,2 procentního bodu na 3,3 procenta. Uvedl to v pondělí v aktualizaci svého podzimního výhledu. Negativní vliv změn v obchodní politice kompenzuje prudký růst investic do technologického sektoru, zejména v Severní Americe a v Asii. Měnový fond v této souvislosti zmiňuje hlavně umělou inteligenci (AI).
Odhad růstu na příští rok ponechal fond beze změn a dál počítá s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 3,2 procenta. Aktualizace podzimního výhledu se věnuje pouze největším ekonomikám, výhled pro Českou republiku neobsahuje.
Odhad růstu ekonomiky Spojených států MMF na letošní rok zvýšil o 0,3 procentního bodu na 2,4 procenta, růst na příští rok ale proti podzimní prognóze o 0,1 bodu zhoršil a nyní počítá s růstem o 2,0 procenta. Odhad růstu eurozóny fond na letošek zvýšil o 0,1 bodu na 1,3 procenta, odhad růstu na příští rok ponechal na 1,4 procenta.
Ambice Číny zaměstnávají svět. Ta má ale doma velké starosti s udržením potřebného ekonomického růstu
Vyšší růst čeká měnový fond letos i v Číně. Proti podzimnímu výhledu odhad zvýšil o 0,3 bodu na 4,5 procenta, výhled na příští rok ale o 0,2 procentního bodu snížil a nyní počítá se čtyřprocentním růstem. Odhad růstu indické ekonomiky na letošní rok fond zvýšil o 0,2 bodu na 6,4 procenta, odhad růstu HDP na příští rok ponechal na 6,4 procenta.
Výhled se věnuje i Rusku, jehož ekonomika čelí kvůli vojenské invazi na Ukrajinu z roku 2022 mnoha západním sankcím. Odhad růstu na letošní rok měnový fond zhoršil o 0,2 bodu na 0,8 procenta, v příštím roce pak ruská ekonomika zrychlí růst na 1,0 procenta. I tak to ale bude o 0,1 procentního bodu méně, než MMF předpovídal na podzim.
Letos globální ekonomiku podpoří také fiskální a měnová podpora, obecně uvolněné finanční podmínky a přizpůsobivost soukromého sektoru. Rizika fond spatřuje v přehodnocení očekávaného růstu produktivity v souvislosti s AI, což by mohlo vést k poklesu investic a vyvolat náhlou korekci na finančních trzích. Ta by se pak mohla rozšířit z firem spojených s AI do dalších segmentů a oslabit majetek domácností.
