Spletitý příběh kdysi významného tuzemského dodavatele energií, do jehož fungování v posledních letech výrazně zasáhla mezinárodní politika, se blíží k rozuzlení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) informoval o plánovaném spojení Vemex Energie se společností SC Czech AIG. Ta by po završení transakce měla nad dodavatelem zásobujícím elektřinou 16 tisíc a plynem zhruba osm tisíc zákazníků získat výlučnou kontrolu.
Co se dočtete dál
- Kdo je kupujícím tuzemského dodavatele energií Vemex Energie.
- Kdo je prodávajícím?
- Proč se Vemex ocitl na sankčním seznamu Kremlu.
- Kolik chtějí věřitelé po druhém z vlastníků Vemex Energie.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.