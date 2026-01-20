Škoda Auto v loňském roce vykázala nejvýraznější nárůst odbytu z automobilových značek německého koncernu Volkswagen. Vyplývá to z podrobných údajů o loňském odbytu, které v úterý koncern zveřejnil. Škoda Auto už v pondělí oznámila, že loni dodala celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta více. Volkswagen minulý týden uvedl, že odbyt celého koncernu vloni klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabšímu prodeji ve Spojených státech a Číně.
Odbyt osobních automobilů vlajkové značky VW se podle úterních údajů snížil o 1,4 procenta na 4,73 milionu vozů, zatímco odbyt španělských značek Seat a Cupra vzrostl o pět procent na 586 300 vozů. Nárůst vykázala také značka luxusních vozů Lamborghini, a to o 0,6 procenta na 10 700 vozů.
Dalším značkám luxusních aut ze skupiny Volkswagen se však vedlo hůře. Odbyt Audi se snížil o 2,9 procenta na 1,624 milionu vozů, odbyt Bentley o 4,8 procenta na 10 100 vozů a odbyt Porsche o 10,1 procenta na 279 400 vozů. Divize Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu, jejím většinovým vlastníkem ale zůstal koncern Volkswagen.
VW přebral Škodě vrcholového manažera. Do Wolfsburgu míří člověk, který koncernu vyřešil čipovou krizi
Úterní zpráva rovněž ukázala, že koncern Volkswagen v loňském roce zvýšil odbyt automobilů s plně elektrickým pohonem o 32 procent na 983 100 vozů. Podíl těchto automobilů na celkovém odbytu koncernu tak vzrostl na 10,9 procenta z 8,2 procenta v předchozím roce. Odbyt automobilů Škoda s plně elektrickým pohonem se vloni zvýšil téměř o 120 procent na 174 900 vozů.
„V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175 tisíc vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl v pondělí člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.
