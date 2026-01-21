Když projektant v Česku navrhuje bytový dům, jeho práce do velké míry spočívá v balancování v záplavě nejrůznějších stavebních a technických norem. Nová budova musí splňovat tolik podmínek, které si navíc někdy navzájem odporují, že jde často o vskutku delikátní úkol. Mnoho z těchto pravidel a parametrů přitom jinde v Evropě nenajdete – anebo v podstatně menším množství.
Příkladem větší české přísnosti byla donedávna vyhláška č. 146, určující minimální „oslunění“. Určovala, kolik minut slunečního světla musí do každé bytové jednotky dopadat okny. Splnit ji byl obzvláště v hustěji zastavěných oblastech sisyfovský úkol. Výsledkem bylo nejrůznější obcházení pravidel. Developer například byt nesplňující minimální požadavky oslunění prodával jako studio či ateliér, pro které nebyla pravidla tak přísná. Kupujícím, kteří si pochopitelně pořizovali ve skutečnosti byt, to pak přinášelo potíže. Nemohli si v novém domově třeba nahlásit trvalé bydliště a komplikovanější bylo i získat hypotéku.
Co se dočtete dál
- Jak vznikají v Česku regulace, které jsou ještě přísnější než ty z Bruselu.
- Proč je to pro firmy problém a jak je rozsáhlý.
- Co se s gold platingem dá dělat
