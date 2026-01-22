Pod strmou černou sjezdovkou ve Špindlerově Mlýně se nově tyčí několik prostorných tribun. Hlavní atrakce, fenomenální americká slalomářka Mikaela Shiffrinová, už má za sebou první krkonošský trénink, dorazily i další hvězdy. Pořadatelé víkendových závodů lyžařského Světového poháru žen přesto očekávají o něco méně fanoušků než v předchozích letech. Ubude třeba Slováků, protože bude chybět dlouhodobě zraněná slovenská jednička Petra Vlhová. Celá sportovní show přijde podle šéfa organizátorského týmu Ladislava Forejtka asi na sto milionů korun. „Výdělek nečekáme, nejspíš skončíme na nule podobně jako v předchozích letech,“ říká.
Co se dočtete dál
- Na víkendových závodech lyžařského Světového poháru žen ve Špindlerově Mlýně pořadatelé očekávají příjezd až 20 tisíc fanoušků. Celá sportovní show přijde podle šéfa organizátorského týmu Ladislava Forejtka skoro na sto milionů korun a výdělečná nebude.
- Za co pořadatelé zaplatí nejvíce?
- A co všechno stojí za přípravou trati?
