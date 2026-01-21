V pátek na burzu v nizozemském Amsterdamu vstoupí zbrojařská skupina Czechoslovak Group českého miliardáře Michala Strnada, která patří mezi nejrychleji rostoucí zbrojařské firmy. Bude to jedno z největších IPO (Initial Public Offering – první veřejná nabídka akcií) na evropském kontinentu v letošním roce.
Podle publikovaného prospektu skupina cílí na ocenění 25 miliard eur (zhruba 608 miliard korun). Pro porovnání tržní kapitalizace ČEZ ve středu na pražské burze dosahovala 624 miliard korun. Institucionální investoři mají možnost akcie nakoupit v předstihu. Jak a kdy se k nim mohou dostat běžní investoři?
CSG jako vstup na burzu roku? Tři fakta, která musíte před nákupem vědět
Co se dočtete dál
- Kde se budou akcie CSG obchodovat a jak do nich investovat.
- Kdo bude mít akcie v nabídce a kdy.
- Může dávat jejich nákup po IPO smysl a na co si dávat pozor.
