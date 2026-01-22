Je jedním z nejbohatších Čechů, médiím se ale vyhýbá, pečlivě si chrání soukromí a neexistuje ani jeho aktuální fotografie. Jeho holding, který má hodnotu v desítkách miliard korun, vyrostl na energetice – vlastní vodní elektrárny od Turecka přes Gruzii po Španělsko. Nejnověji letos koupil za více než šest miliard korun vodní elektrárnu o výkonu 350 MW na řece Iguacu v Brazílii. Vedle energetického byznysu ale staví i nové pilíře svého byznysu. Jedním z nich je výstavba bytů – zastupitelstvo hlavního města ve čtvrtek odsouhlasilo, že mu Praha 10 může odprodat za více než jednu miliardu korun lukrativní brownfield ve Vršovicích.
