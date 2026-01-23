Lepší moment pro uvedení své firmy na burzu si Michal Strnad, majitel české zbrojařské firmy CSG, asi vybrat nemohl. V pátek ráno ranou do gongu na amsterodamské burze Euronext odstartoval největší letošní evropské IPO – tedy první veřejnou nabídku akcií. V evropském obranném průmyslu jde o největší IPO za poslední dekády, o čemž svědčí i velký zájem evropských médií. Zprávou o české firmě otevírala svoje zpravodajství téměř všechna nizozemská média.
Zbrojaři CSG vstupují na burzu. Čím můžou být pro běžné investory zajímaví a jak si stojí proti konkurenci?
Subindex evropských obranných firem Stoxx za letošní rok, tedy jeho první tři týdny, vystoupal o patnáct procent. Očekává se proto, že akcie skupiny CSG mohou vyskočit poměrně rychle nahoru ze základní nabídky 25 eur za akcii a úvodní zprávy z obchodování to potvrzují.
Co se dočtete dál
- - Jak vypadá v Evropě situace s firmami obranného průmyslu
- - S jakou cenou a jakou valuací firma na začátku počítá
- - Co je základem dosavadního úspěchu CSG
