Výsledky Intelu za poslední čtvrtletí roku 2025 překonaly očekávání analytiků s tržbami 13,7 miliardy proti odhadovaným 13,4 miliardy dolarů. Firma zároveň meziročně prohloubila ztrátu o půl miliardy na 600 milionů dolarů.
Na zveřejnění výsledků reagoval akciový trh při obchodování po uzavření burzy dramatickým propadem o 13,4 procenta. Hlavním důvodem je stanovení nízkých cílů pro aktuální čtvrtletí, kdy měl Intel zářit díky spuštění nové výrobní technologie.
Co se dočtete dál
- Jak se dařilo jednotlivým divizím firmy.
- Co Intel uvádí jako důvod pro vznik ztráty a hrozbu pro další čtvrtletí.
- Jak se daří konkurenčním firmám.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.