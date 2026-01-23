Výsledky Intelu za poslední čtvrtletí roku 2025 překonaly očekávání analytiků s tržbami 13,7 miliardy proti odhadovaným 13,4 miliardy dolarů. Firma zároveň meziročně prohloubila ztrátu o půl miliardy na 600 milionů dolarů.

Na zveřejnění výsledků reagoval akciový trh při obchodování po uzavření burzy dramatickým propadem o 13,4 procenta. Hlavním důvodem je stanovení nízkých cílů pro aktuální čtvrtletí, kdy měl Intel zářit díky spuštění nové výrobní technologie.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se dařilo jednotlivým divizím firmy.
  • Co Intel uvádí jako důvod pro vznik ztráty a hrozbu pro další čtvrtletí.
  • Jak se daří konkurenčním firmám.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.