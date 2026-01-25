Na sociálních sítích se od začátku ledna objevují posměšné příspěvky o „ledňáčcích“. Kdo to je? Člověk, který s motivací zhubnout nebo zesílit, začne s novým rokem navštěvovat fitness centra. Po pár týdnech, maximálně měsících, mu ale tradičně motivace dojde a cvičit přestane. Klíčovou otázkou pro ně je, jak nepřestat a jak si vypěstovat návyky, které vedou k delšímu životu ve zdraví. A také jakou stravou a jejími doplňky si ve zdravém způsobu života pomoci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak nepřestat s cvičením.
  • Proč motivace není všechno.
  • Tři klíčové pilíře v každém týdnu.
  • Jak na stravu v zimě.
  • Jaké doplňky stravy se vyplatí užívat.
  • A které jsou jen „marketingové pasti“.
