Skupina Kofola sídlící v Ostravě kupuje podíl 49 procent ve společnosti Alta Fermentación, která v Latinské Americe mimo jiné vlastní tři minipivovary, pražírnu kávy a rumovou destilérku. Roční tržby má přes 20 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 410 milionů korun. Kofola to v pondělí oznámila ČTK v tiskové zprávě. Cenu transakce se obě smluvní strany rozhodly nezveřejňovat, vypořádána by měla být do konce letošního prvního pololetí.
Alta Fermentación má v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru více než 400 zaměstnanců. Její tržby pocházejí primárně z řemeslných pivovarů, provozuje i síť restaurací a kaváren.
„Kofola, která se stane menšinovým vlastníkem společnosti Alta Fermentación, rozšiřuje tímto krokem své působení v Latinské Americe a zvyšuje exportní potenciál pro své československé i adriatické značky. Po Kolumbii a Panamě, kde už přes rok nabývá zkušenosti díky kávovým farmám, tak proniká nově i do Ekvádoru,“ uvedla Kofola.
Generální ředitel skupiny Jannis Samaras uvedl, že Kofolu do Latinské Ameriky původně zavedla káva, protože pro ni bylo důležité získat kvalitní zrno pro její kávové značky. Začal se jí tak ale otevírat prostor pro další latinskoamerický rozvoj.
„Akvizicí získáváme tři uznávané minipivovary, kvalitní značky lokálních piv, které jsou jako jedny z mála dostupné v Kolumbii, Panamě a Ekvádoru v čepované podobě, a k tomu síť s téměř 40 autentickými hospodami a kavárnami,“ uvedl Samaras. Díky synergiím chce na obou stranách zvýšit efektivitu a znásobit tržby.
Cílem Alta Fermentación je stát se do roku 2030 přední společností v řemeslném pivu a nápojích v Kolumbii a Panamě. „Jsme velmi rádi, že jsme na této cestě rozvoje našli partnera, jako je Kofola. Věříme, že společné synergie nám pomohou nejen otevřít nové provozovny a zavést franšízový koncept, ale také uvést naši klíčovou značku, pivní speciál La Rana Dorada, na mezinárodní trh,“ uvedli Berny Silberwasser a Tomas Delfino z Alta Fermentación.
Řemeslný pivovar v Panamě vyrábí ročně 660 tisíc litrů piva La Rana Dorada, které se čepuje v 11 hospodách. Druhý z klíčových pivovarů vyrábí v Bogotě značky Pola del Pub a Germania, třetí pivovar sídlí v Ekvádoru a stojí na značce Sinners.
„Součástí byznysu Alta Fermentación je i kávový brand COLO Coffee, který provozuje devět stejnojmenných kaváren a jehož kávy se ročně spotřebuje 26 tisíc kilogramů,“ uvedla Kofola. Portfolio doplňuje panamská destilérka Pedro Mandinga, která produkuje ročně 26 tisíc lahví rumu.
Kofola má 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary CZ Group, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má zhruba 3200 zaměstnanců.
