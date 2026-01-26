Skupina EP Group miliardáře Daniela Křetínského chce zvýšit svůj zhruba třetinový podíl ve francouzském prodejci elektroniky Fnac Darty. Oznámila záměr podat dobrovolnou veřejnou nabídku na odkup akcií i konvertibilních dluhopisů. Nabízí 36 eur (asi 864 korun) za akcii. Představenstvo Fnac Darty nabídku uvítalo. Uvedl to server e15.cz.
EP Group nyní vlastní 28,5 procenta Fnac Darty. Chce se stát většinovým akcionářem, nemá ale v úmyslu vytěsnit menšinové vlastníky. „S Fnac Darty spolupracujeme už několik let a dobře známe její obchodní model i strategii. Tato přátelská nabídka má za cíl posílit naši dlouhodobou angažovanost a podpořit současný management,“ sdělil serveru Křetínský.
Nabízená cena za akcie zahrnuje i dividendu za účetní rok 2025 vyplácenou letos. Podle E15 se jedná o prémii 19 procent ve srovnání s poslední burzovní cenou před oznámením transakce. Vůči průměrné ceně za jeden a tři měsíce je to pak prémie 24, respektive 26 procent. Hodnota vlastního kapitálu Fnac Darty tak vychází zhruba na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,7 miliardy korun), uvedla E15.
Čeští miliardáři 2026. Vstupy na burzu, odvážné investice na Západě a velká mocenská hra
Nabídku chce EP Group podat prostřednictvím společnosti EP FR HoldCo, kterou menšinově vlastní také J&T Capital Partners Patrika Tkáče.
Fnac Darty má téměř 30 tisíc zaměstnanců a více než 1500 prodejen ve 14 zemích. Předloni její tržby přesáhly deset miliard eur (24,3 miliardy korun).
