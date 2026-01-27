V pátek před desátou hodinou vypadal jako jeden z nejspokojenějších lidí na světě. René van Vlerken, ředitel amsterdamské burzy Euronext, se procházel v saloncích burzy v centru Amsterdamu a jakoby kontroloval, jestli po primárním úpisu akcií české zbrojařské firmy CSG mají všichni co jíst a pít. A občas mrknul na tabuli, kde se rodila první křivka ceny jejích akcií. Vstupů na burzu tu mají pět až sedm ročně. Posledním debutantem před CSG tu byl loni 8. prosince výrobce zmrzlin Magnum vyčleněný z koncernu Unilever.
„Uvedení CSG na burzu není jen tak ledajaké IPO. Je to symbolické v tom smyslu, že evropská ekonomika a evropská společnost čelí velkým výzvám. A my jako Euronext coby provozovatel největší burzy v Evropě cítíme, že je naší odpovědností mobilizovat evropský kapitálový trh k zajištění bezpečnosti Evropy,“ říká van Vlerken v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Jak se změnil zájem investorů o obranné firmy.
- Kdo by mohl zamířit v Evropě na burzu z tohoto oboru.
- Jak se podle něj změnila definice ESG.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.