Velkorysé dotace domácnostem na zateplování či střešní fotovoltaiky zřejmě skončí. Vláda v pondělí schvaluje kromě státního rozpočtu i peníze pro Státní fond životního prostředí. Návrh předložil vicepremiér a šéf resortu životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě). Rozpočet fondu, který mají HN k dispozici, nepočítá s pokračováním oblíbeného a úspěšného programu Nová zelená úsporám, tak jak jsme jej znali.
Dotační program má přijít o zásadní zdroj financování z emisních povolenek. Ty mají letos Česku přinést 5,5 miliardy korun, ministerstvo financí si ale prosadilo jejich jiné využití.
Co se dočtete dál
- Jak mají být využity peníze z emisních povolenek, když ne na NZÚ.
- Co může zbýt na NZÚ.
