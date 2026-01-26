Ta informace působila v předvolebním září 2025 skoro jako granát: Fialova vláda tehdy sice navrhla na dopravu v podstatě rekordní investice, ale měla citelnou díru v jejich pokrytí. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byl jedním z hlavních témat, která před sněmovními volbami rezonovala. A Babišova vláda mu teď, tři a půl měsíce po volbách, dala konečně finální podobu.
Zhruba 19 miliard vláda do rozpočtu přidala, projekty za dalších 18 miliard ale bude muset škrtnout. Plyne to z oznámení, které v pondělí rozeslalo ministerstvo dopravy.
Co se dočtete dál
- Co to znamená pro projekty Správy železnic.
- A jak se projevují vysychající evropské zdroje.
