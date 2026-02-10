Zavirování počítače stažením nakaženého souboru už není tak „trendy“. Kyberzločinci dnes mění taktiku a díky umělé inteligenci útočí daleko sofistikovaněji než dřív – zaměřují se přitom hlavně na lidské emoce a psychiku. V rozhovoru pro HN to popisuje Vítězslav Šantrůček, šéf vývoje americké antivirové společnosti Gen Digital. Ta oficiálně vznikla spojením Avastu a NortonLifeLock v roce 2022 a od té doby je také pod tímto názvem kotována na americké technologické burze Nasdaq. Jde o globálního lídra na poli antivirových programů, které denně po celém světě používají stovky milionů lidí. Sídlí v arizonském Tempe, celý vývoj produktů ovšem probíhá v Praze.
Šantrůček varuje zejména před nástupem deepfakes a zneužíváním dat, která o sobě lidé dobrovolně zveřejňují. „Vůbec si neuvědomují, kolik informací o sobě na internetu sami dávají všanc. Útočníci mohou automatizovaně zkoumat, kdo jste, jaké máte sociální vazby či jak se jmenují vaše děti. Díky tomu mohou jít do mnohem větší hloubky a zasáhnout větší množství lidí,“ říká.
Také vysvětluje, proč ani sebelepší AI technologie nedokáží plně nahradit lidskou obezřetnost, jaká rizika přinesou kvantové počítače nebo proč podle něj telefony naše rozhovory kvůli cílení reklamy neodposlouchávají.
Podle České bankovní asociace loni vzrostl počet kybernetických útoků na klienty bank a výrazně poskočil objem odcizených peněz, který přesáhl dvě miliardy korun. Jaké hlavní kyberhrozby identifikujete pro letošní rok?
Dlouhodobě vnímáme trend, že se hrozby stále méně soustředí na samotná zařízení uživatelů. V minulosti bylo běžné, že si uživatel stáhl virus, který mu poškodil počítač nebo smazal soubory. Dnes jsou útočníci více zaměřeni na samotné uživatele. Vybírají si kanály, kde se lidé pohybují, a snaží se u nich vzbudit emocionální reakci, aby se na jejich úkor obohatili. Očekáváme, že oblast těchto podvodů, která je momentálně největší částí ohrožení, bude dál růst. Hlavním trendem v celém IT, nejen v bezpečnosti, je pak umělá inteligence, díky které se jednotlivé formy útoků a kyberkriminálníci neustále zdokonalují.
Co se dočtete dál
- Jak jeden vývojář dokázal díky AI asistentům vytvořit za pouhé tři měsíce kompletní produkt na světové úrovni.
- Zda nás mobilní telefony skutečně odposlouchávají kvůli cílení reklamy, nebo jestli jde jen o rozšířený mýtus.
- Proč hackeři kradou šifrovaná data už dnes, i když je nepřečtou, a jakou hrozbu pro ně představují kvantové počítače.
- Jak se liší boj o IT talenty v Česku a v USA, kde firmy jako Meta nabízejí expertům bonusy ve stamilionech dolarů.
