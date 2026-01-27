Babišova vláda v pondělí odvolala většinu dosavadní správní rady Správy železnic. HN to potvrdil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Původně se čekalo, že vláda jmenuje novou správní radu a v ní budou mít místo koaliční partneři, za SPD se podle informací HN počítalo s poslancem Jaroslavem Foldynou. Místo toho ale tři místa zůstala zatím volná.
Nová správní rada by měl v podstatě obratem zvolit nového ředitele, kterým se má podle informací HN stát bývalý šéf ČD Cargo Tomáš Tóth. Jeho jmenování se čeká už během úterka.
