Babišova vláda v pondělí odvolala většinu dosavadní správní rady Správy železnic. HN to potvrdil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Původně se čekalo, že vláda jmenuje novou správní radu a v ní budou mít místo koaliční partneři, za SPD se podle informací HN počítalo s poslancem Jaroslavem Foldynou. Místo toho ale tři místa zůstala zatím volná.

Nová správní rada by měl v podstatě obratem zvolit nového ředitele, kterým se má podle informací HN stát bývalý šéf ČD Cargo Tomáš Tóth. Jeho jmenování se čeká už během úterka.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co bude s volnými místy ve správní radě?
  • A jaké jsou vlastně za členství odměny?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.