Úterní výrok provozovatele přenosové soustavy ČEPS o (ne)zbytnosti uhelných zdrojů skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače je především zpečetěním osudu elektrárny Počerady. Tisícimegawattový zdroj vyvolával v minulosti řadu kontroverzí. Je největším emitentem emisí CO2 v Česku, elektrárna dlouhodobě čelila také žalobám ze strany ekologických organizací kvůli překračování limitů emisí rtuti.
ČEPS nyní rozhodl, že Česko Počerady v žádném ohledu nepotřebuje. Výrobu elektřiny dokážou dostatečně pokrýt jiné zdroje, případně ji lze dovézt, aniž by to výrazně zahýbalo cenami. „Trh už s tímto odstavováním z velké části počítá,“ říká ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer. A Počerady nehrají ani žádnou roli z pohledu stability a bezpečného provozu přenosové soustavy. Tím de facto padá možnost, že by stát ztrátový provoz Počerad nějakým způsobem dotoval.
Co se dočtete dál
- Kolik vydělávala uhelná elektrárna Počerady.
- Kolik stojí skupinu Sev.en emisní povolenky.
- Proč bude muset elektrárna v Kladně dál fungovat, i když podle ČEPS není nezbytná.
- Jaké opatření ČEPS navrhl, aby mohly skončit i Chvaletice.
