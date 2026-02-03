Více než 7800 zrušených nebo zmrazených výzkumných grantů. Zhruba 25 tisíc vědců a zaměstnanců, kteří odešli z agentur dohlížejících na vědecký výzkum. Navrhované škrty v letošním rozpočtu na vědu ve výši 35 procent – dohromady v hodnotě 32 miliard dolarů. To je jen několik z čísel, která minulý měsíc přinesl časopis Nature, aby ilustroval, jak drastické dopady na americkou vědu má politika administrativy Donalda Trumpa od jeho návratu do Bílého domu v lednu loňského roku.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.