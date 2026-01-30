Od nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta klesla hodnota dolaru vůči hlavním světovým měnám přibližně o 12 procent. V první polovině loňského roku dokonce zaznamenala největší propad od roku 1973. Slábnoucí dolar se na konci ledna dostal vůči koruně na 12leté minimum. I v minulosti byla období, kdy dolar výrazně oslaboval, což vzbuzovalo obavy o jeho další osud. Někteří odborníci tvrdí, že tentokrát je to jiné. Blíží se konec americké finanční hegemonie? Existuje alternativa? A co bude dál s dolarem?
Co se dočtete dál
- Jak může vypadat systém s koncem americké finanční hegemonie.
- Co bude s dolarem.
- Proč může nastat takzvaná Kindlebergerova past.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.