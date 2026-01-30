Česká ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Jde o téměř dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je také nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o 0,5 procenta.
Celoroční růst podpořila podle statistiků hlavně domácí poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.
V posledním čtvrtletí loňského roku k růstu přispěly podle ČSÚ především výdaje na konečnou spotřebu domácností a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Růst přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a průmysl. Nadále se dařilo stavebnictví.
„V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 procenta. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Rok 2026 lepší, rychlejší, bohatší. Jak může kombinace vládních reforem, levnější energie a uvolněné měnové politiky nastartovat ekonomiku
Odhad růstu HDP odpovídá lednové prognóze ministerstva financí, která očekávala za loňský rok hospodářský růst právě o 2,5 procenta. Analytici byli mírně optimističtější, většinou čekali růst o 2,6 procenta. Naopak pesimističtější byla Česká národní banka (ČNB), která v listopadové prognóze předpokládala zvýšení HDP za loňský rok o 2,3 procenta.
Růst má pokračovat
Vývoj HDP ukazuje, že česká ekonomika je v dobré kondici. Jejím hlavním tahounem loni byla spotřeba domácností, uvedli analytici oslovení ČTK. Předpokládají, že v letošním roce bude tempo růstu podobné jako loni.
„Česká ekonomika je nyní v poměrně dobré kondici. Růst HDP zrychlil nad dlouhodobě průměrné tempo. Míra nezaměstnanosti je stále nízká. Inflace zůstává také nízká a stabilní. Obchodní bilance dosahuje mírného přebytku, běžný účet platební bilance je zhruba vyrovnaný. Pouze veřejné finance nejsou na dlouhodobě udržitelné trajektorii,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že český HDP loni vzrostl nejvíc za poslední tři roky. „Jedná se také o relativní úspěch české ekonomiky ve srovnání s výsledky našich nejbližších obchodních partnerů Německa, kde byl růst 0,2 procenta, a Slovenska, kde celoroční výsledek zatím neznáme, ale odhadujeme ho pod jedním procentem,“ uvedl.
„Růst byl tažen zejména spotřebou domácností, která se pozitivně odráží také v pokračujícím růstu maloobchodních tržeb. Útraty domácností jdou ruku v ruce s rostoucí životní úrovní, které pomáhá zvyšování reálných mezd,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.
Analytik Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis ale upozornil na slabý vývoj investic. „Ve volebním roce, kdy stát pumpoval velké peníze do investic například v infrastruktuře, to není dobrá zpráva. Pro další růst české ekonomiky bude potřeba, aby se k investiční aktivitě přidala zejména soukromá sféra,“ uvedl.
Analytici předpokládají, že hospodářský růst Česka bude letos pokračovat. „Obdobné solidní tempo si česká ekonomika může udržet i v letošním roce. Nepříznivý přímý i nepřímý efekt amerických cel by mělo vyvážit symbolické oživení německého hospodářství, nicméně prim bude i letos u nás hrát domácí poptávka podporovaná dalším pravděpodobným poklesem inflace,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist