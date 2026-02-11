Evropa by si měla v době, kdy se rozhoduje o tom, kdo bude na globální scéně dominovat ve výzkumu a využívání umělé inteligence, více věřit, neměla by se podceňovat ani se nechat deprimovat americkou a čínskou konkurencí. K tomu nabádá Jeannette z Fürstenbergu, německá podnikatelka a manažerka, jež si získala mezinárodní věhlas jako odvážná a současně velice úspěšná investorka do start-upů.

Odborný časopis Manager Magazin ji ve spolupráci s experty americké poradenské firmy Boston Consulting Group vyhlásil nejvlivnější ženou Německa za rok 2025.

Třiačtyřicetiletá šlechtična s titulem „princezna“ svojí činností dokazuje, že dovede dávat dohromady šéfy velkých nadnárodních koncernů se zakladateli start-upů a také k této spolupráci přizvat mocné politiky, hodnotí Manager Magazin. Tato „mistryně v navazování vztahů“ udržuje kontakty jak s úřadem spolkového kancléře v Berlíně, tak s prezidentskou kanceláří Elysejského paláce.

