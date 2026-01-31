Prezident Donald Trump do čela amerického Úřadu pro statistiku práce (BLS) nominuje ekonoma Bretta Matsumota. Šéf Bílého domu to oznámil na své sociální síti Truth Social. Předchozí komisařku BLS Eriku McEntarferovou prezident v srpnu z čela úřadu při ministerstvu práce odvolal, když ji bez důkazů obvinil z manipulace s daty o zaměstnanosti. Krátce poté na pozici nominoval hlavního ekonoma konzervativního think-tanku The Heritage Foundation E.J. Antoniho, jehož nominaci o necelé dva měsíce později stáhl. Jmenování podléhá schválení Senátu.
„Jsem přesvědčen, že Brett má odborné znalosti, aby jménem amerického lidu RYCHLE napravil dlouhou historii problémů v BLS,“ napsal Trump.
McEntarferovou jmenoval bývalý prezident Joe Biden. Trumpovi se nelíbily červencové údaje, které ukázaly nečekaně pomalý růst zaměstnanosti a které značně revidovaly mzdy mimo zemědělství za předchozí dva měsíce. Kromě údajů o zaměstnanosti úřad mimo jiné zpracovává zprávy o inflaci v USA.
Matsumoto je zkušený ekonom BLS, který je momentálně uvolněn, aby mohl pracovat v Radě ekonomických poradců Bílého domu. Získal doktorát z ekonomie na Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill.
Bývalí komisaři BLS v říjnu označili Trumpovy útoky na agenturu za neopodstatněné s tím, že hrozí podkopání důvěry v ekonomické údaje a vyřazení kariérních ekonomů z jejich funkcí. V souvislosti s Trumpovými výhradami úřad opustila řada zkušených vedoucích pracovníků, uvedli podle agentury Reuters bývalí šéfové BLS Erica Groshenová a William Beach.
