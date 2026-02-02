Dotační program Nová zelená úsporám má přijít o peníze z emisních povolenek i o podíl z Modernizačního fondu. Podle prvního místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) je nutné přejít od přímé dotační podpory k té nepřímé. Co tím míní, řekl po pondělním jednání vlády.
Co se dočtete dál
- Kdo by podle Havlíčka neměl o podporu z programu přijít.
- Kdy má být o nastavení dotačního programu jasno.
- Na co mají jít peníze z emisních povolenek.
