Ostravská společnost Nová Huť připravuje strategické investice, které mají dlouhodobě přispět k modernizaci výroby, zvyšování energetické efektivity a snižování dopadu na životní prostředí. Nejvýznamnější z nich je projekt výstavby elektrické obloukové pece přibližně za 17 miliard korun. ČTK to v pondělí sdělil mluvčí podniku Ivo Štěrba. Plánovaná kapacita pece je až 1,5 milionu tun oceli ročně.
„Projekt je koncipován jako dlouhodobý a technologicky i finančně náročný, přičemž v současné fázi se předpokládaný objem investice odhaduje na přibližně 17 miliard korun. Jeho případná realizace by probíhala v horizontu několika let a bude závislá na průběžném vyhodnocování vývoje tržních, ekonomických a regulatorních podmínek,“ uvedl Štěrba.
Výrobně technický ředitel Nové Huti Ivo Chmelík uvedl, že nyní se dělají přípravné práce. „Zaměřujeme se na zpracování projektové dokumentace a souvisejících podkladů a zároveň pečlivě sledujeme vývoj v oblasti energetiky, trhu s ocelí i regulatorního prostředí,“ uvedl Chmelík.
Štěrba uvedl, že na přípravu projektu už společnost získala podporu z Modernizačního fondu ministerstva životního prostředí, konkrétně z programu zaměřeného na zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu.
„Vedle tohoto strategického záměru se Nová Huť v roce 2026 zaměří také na realizaci řady menších investičních projektů, které mají bezprostřední dopad na provoz výroby. Tyto investice se týkají především ekologizace výroby, snižování energetické náročnosti, efektivnějšího využívání energetických zdrojů, postupného omezení fyzicky náročné práce a obnovy technického stavu zařízení,“ uvedl mluvčí.
Mezi plánované projekty patří například instalace nového defektomatu v rourovně nebo využití odpadního tepla na předehřívacích pecích. „U menších investic se soustředíme na zvyšování provozní spolehlivosti a efektivity. Cílem je postupně zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců a současně posilovat kvalitu našich výrobků, včetně těch s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl Chmelík.
Loni firma do obnovy výrobních zařízení investovala přibližně 65 milionů korun, letos plánuje v této oblasti investice zhruba za 150 milionů korun. „Konkrétní projekty budou realizovány postupně v závislosti na provozních a ekonomických možnostech společnosti,“ uvedl Štěrba.
Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny převzala loni v říjnu zkrachovalou huť Liberty Ostrava. Insolvenční správce podnik prodal jedinému zájemci za 3,01 miliardy korun. Teď v podniku fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy - nakupují pro huť materiál a platí jí za jeho zpracování. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když odstavila vysokou pec a koksovnu. Nová Huť má okolo 2000 zaměstnanců.
