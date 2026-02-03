Sociální síť X má „nového“ majitele. Poté, co ji (bývalý Twitter) převzal AI start-up xAI Elona Muska, provedl nejbohatší muž světa další transakci. Muskovu továrnu na umělou inteligenci nyní pohltila další jeho firma – SpaceX.
Cílem transakce je připravit SpaceX na vstup na burzu s očekávanou tržní hodnotou 1,2 až 1,5 bilionu dolarů – o 50 až 90 procent více, než kolik byla odhadovaná hodnota SpaceX při posledním investičním kole. Realita je ale složitější.
Co se dočtete dál
- Jak spojení SpaceX a xAI souvisí s plánovaným IPO a obavami z nástupu OpenAI na burzu.
- Proč odborníci vidí jiné důvody ke spojení SpaceX a xAI, než jaké uvádí Musk.
- Kde má Muskova vize slabiny.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.