Na ministerstvu dopravy se rodí první konkrétní kroky, které mají donutit provozovatele nákladních aut platit podstatně víc na údržbu silnic. Česko se potýká s dlouhodobým nárůstem kamionové dopravy, která místy zahlcuje silnice za hranici kapacity, a evropské zdroje peněz na rekonstrukce silnic už v podstatě vyschly.

Ministerské plány mají zatím dvě části. Pokud projdou, mohlo by mýtné začít během několika let hrát daleko větší roli v regulaci dopravní zátěže. Sdružení dopravců Česmad oponuje, že to mýtné moc korigovat nedokáže – a chce o podobě vyjednávat.

