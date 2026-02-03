Již několik týdnů se její jméno nachází v policejním registru pohřešovaných osob. V divoké rodinné válce o průmyslovou skupinu Karsit z východních Čech stála třiatřicetiletá Kamila Kaiserová dlouho mimo pozornost veřejnosti, ačkoliv je to právě ona, kdo má dnes v pohnutém příběhu nejsilnější karty. Drží totiž akcie firmy s miliardovým obratem a je její jedinou majitelkou.
Její matka Alena Řípová ale zároveň čelí podezření, že v její prospěch zfalšovala závěť svého zesnulého muže, továrníka a zakladatele Karsitu Františka Řípy, a protiprávně tím odstavila od dědictví nevlastní bratry Kamily Kaiserové Davida a Romana. Loni za to byla nepravomocně odsouzena k pěti letům vězení, avšak odvolací soud celou věc vrátil zpět k soudu do Hradce Králové.
Co se dočtete dál
- Jak na tom dnes skupina Karsit je.
- Jak se podílí na jejím řízení.
- Jaké spory má s manželem Vítem Kaiserem.
- Rýsuje se smír s nevlastními bratry.
- Jakou roli v rodinné sáze měli Antonín Beck či Antonín Charouz.
