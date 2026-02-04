Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová se opět zapojila do pomoci Ukrajině. Spolu se svými dcerami Annou, Larou a Marií darovala 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům. Informovala o tom její rodinná nadace Kellner Family Foundation.
Peníze Kellnerová věnuje nadaci Olena Zelenska Foundation, kterou zaštiťuje manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. Nadace se zaměřuje na včasnou pomoc rodinám postiženým válkou.
Nadace Kellnerové uvedla, že se rodina chce připojit k mnoha tisícům českých dárců, kteří v posledních týdnech přispěli řádově stovky milionů korun na posílení ukrajinské odolnosti vůči ruské agresi. Moskva systematicky útočí na ukrajinskou energetickou soustavu, a to za situace, kdy teploty v zemi klesly až k minus 20 stupňům Celsia. „Sbírka českých občanů pro nás byla velmi inspirující. Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda,“ uvedla Kellnerová.
Podle svých slov se svou pomoc rozhodla zaměřit na základě konzultace s prezidentem Petrem Pavlem, který Ukrajinu v lednu osobně už poněkolikáté navštívil. „Po konzultaci s panem prezidentem jsme se rozhodly, že naši pomoc zaměříme na ty nejpotřebnější – děti ve školkách a školách, pacienty v nemocnicích, pěstounské rodiny nebo seniory,“ uvedla Kellnerová spolu se svými dcerami.
Její rodinná nadace a nadace Kellnerové firmy PPF v minulosti poskytly například 100 milionů korun na zajištění učebnic pro děti Ukrajinců, kteří před válkou uprchli do Česka. Celkem věnovala nadace Kellner Family Foundation na rozvoj vzdělanosti v Česku 2,39 miliardy korun.
