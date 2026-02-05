Stále platí, že jen velmi malé množství českých firem se umí pohybovat v Bruselu. Přitom by tam měl mít každý významnější hráč silnou pozici - členské země Evropské unie, Evropská komise a europoslanci tvoří nová pravidla vesměs právě v Bruselu. A CSG patří k těm, kteří to pochopili. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!
Nejhorší v historii
Nejen Vladimir Putin, ale i třeba Donald Trump nebo Tomio Okamura mluví, jako by ruská vojenská mašinerie byla na Ukrajině nezastavitelná. Realita? Ruský postup je nejpomalejší v dějinách moderních válek. Ruské armády jdou kupředu dokonce pomaleji, než jak se hýbaly zákopy na západní frontě za první světové války. Denní ruský postup v průměru o 15 metrů je menší, než je ženský světový rekord v trojskoku… „Poměr mezi lidskými ztrátami a územními zisky je dost možná nejhorší v moderních vojenských dějinách,“ glosuje to profesor strategických studií Phillips O’Brien. Jak moc (tedy spíš málo) jsou Rusové na frontě schopni postupovat, detailně zmapovala nová analýza. Pročetl jsem ji za vás.
Co se dočtete dál
- Kdo bude CSG v Bruselu zastupovat.
- Komu bude podléhat.
- Jak chce česká vláda vydělat na pomoci Ukrajině, i když na ni odmítla přispět.
