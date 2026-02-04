Úspěšný vstup na burzu v Amsterdamu skupiny CSG má další výrazný efekt. Akcie se ve zrychleném režimu začínají zařazovat do světových indexů. Pro CSG je to nejen otázka prestiže, ale také přítoku nových peněz, což může mít vliv na hodnotu akcií. Kromě toho se začínají objevovat první doporučení analytiků včetně odhadu potenciálního zhodnocení a dividendy.
Co se dočtete dál
- Do jakých indexů se CSG zařazuje a jak to může ovlivnit cenu na burze.
- Jakou hodnotu analytici předpovídají ve 12měsíčním horizontu.
- Jakou má CSG podle jejich odhadů vyplácet dividendu.
