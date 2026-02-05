Ačkoliv bitcoin a umělá inteligence fungují na zcela jiném technologickém základě a ve zcela jiných oblastech života, minimálně jeden znak mají společný: oba jsou terčem kritiky za svou obrovskou energetickou náročnost. Podle dostupných odhadů celosvětově provoz kryptoměnového průmyslu spotřebovává tolik elektřiny jako celá jedna středně velká země vyspělého světa. U umělé inteligence (AI) v současnosti odhadovaná celosvětová energetická spotřeba dosahuje řádově podobného objemu.
Co se dočtete dál
- Jak velkou část poptávky po bitcoinu má na svědomí spekulativní chováním investorů.
- Jak nadhodnocené akcie firem v oboru AI mohou vést k nadoptimálním investicím a zvýšené spotřebě energie.
- Jak ekonomie blahobytu definuje „právo" odvětví na čerpání zdrojů a kde jsou hranice tohoto práva.
- Jak kvalitativně identifikovat bublinu a proč je kvantifikace její síly a dopadů náročná.
