Pražská burza ve středu vůbec poprvé překonala hranici 2800 bodů a uzavřela na novém maximu. Index PX stoupl o 0,69 procenta na 2804,83 bodu. K rekordním hodnotám pomohly především akcie energetické společnosti ČEZ, banky Moneta nebo Komerční banky. Vyplývá to z informací na webu burzy. Koruna ve středu oslabila vůči euru i dolaru.
„Pražské burze se dařilo i dnes a prodloužila tak růstovou sérii na čtyři seance v řadě. Navíc vylepšila svá závěrečná maxima ze středy minulého týdne a k tomu překonala hranici 2800 bodů,“ uvedla makléřka společnosti Wood & Company Barbora Zelená. Aktivita investorů byla podobná jako v úterý, objem obchodů dosáhl nadprůměrných 770 milionů korun, z toho přes 300 milionů zajistily akcie ČEZ.
Cenné papíry ČEZ ve středu posílily o 1,58 procenta na 1222 korun. Akcie Monety stouply o 1,94 procenta na 210,50 koruny a emise Komerční banky zvýšily svou hodnotu o 0,95 procenta na 1271 korun. Akcie pojišťovny VIG zdražily o 0,86 procenta na 1646 korun a zbrojovky Colt o 0,73 procenta na 825 korun. Dařilo se i cenným papírům tabákové společnosti Philip Morris, které přidaly 0,2 procenta na 19 960 korun.
Naopak akcie Erste odepsaly 1,19 procenta na 2664 korun, cena emisí výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV klesla o 1,82 procenta na 1080 korun a akcie plzeňské strojírny Doosan Škoda Power zlevnily o 0,71 procenta na 422 korun.
Cenné papíry výrobce nápojů Kofola, metalurgické společnosti Gevorkyan a výrobce solárních elektráren Photon Energy dnes stagnovaly.
Koruna ztratila vůči oběma hlavním světovým měnám - vůči euru si oproti úternímu závěru pohoršila o pět haléřů na 24,38 koruny za euro, k dolaru přišla o šest haléřů na 20,66 koruny za dolar.
