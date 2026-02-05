Developer JRD plánuje postavit obytnou čtvrť s nejméně dvěma tisíci byty v blízkosti železniční zastávky Praha Horní Měcholupy. Na první etapu s přibližně stovkou bytů má investor již povolení a mohl by začít stavět už letos.

„Ovládáme přibližně pět hektarů tohoto velkého a hodně průmyslového území,“ řekla v rozhovoru s HN Naděžda Ptáčková, ředitelka real estate v JRD. O odkoupení dalších, přilehlých asi pěti hektarů pozemků firma průběžně jedná s jejich vlastníky. Dnes je v areálu menší cementárna, sklady nebo autoservis, část pozemků je nevyužívaných. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik lidí se do nové čtvrti vejde.
  • V jaké fázi je plánovaná obytná čtvrť.
  • Na kolik miliard JRD odhaduje hodnotu staveb, které letos začne stavět.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.