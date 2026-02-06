Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek výrazně oslabily. Ztrácely hlavně technologické společnosti a index Nasdaq se propadl na nejnižší úroveň od loňského listopadu. Investoři prodávali akcie velkých technologických firem v reakci na zprávy o dalším masivním zvyšování výdajů na umělou inteligenci (AI). Obavy se soustředily zejména na to, zda se tyto investice dokážou v dohledné době promítnout do vyšších zisků.
Index Dow Jones klesl o 592,58 bodu, tedy 1,2 procenta, na 48 908,72 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 se snížil o 84,32 bodu, neboli 1,2 procenta, na 6798,40 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se propadl o 363,99 bodu, čili 1,59 procenta, na 22 540,59 bodu.
Největší technologické společnosti se ocitly pod silným tlakem poté, co Alphabet naznačil výrazné navýšení kapitálových výdajů na rozvoj AI. Spolu s dalšími giganty tak sektor směřuje k rekordně vysokým investicím, což u investorů vyvolává nervozitu. Akcie firem Microsoft, Amazon, Oracle či Palantir klesaly, zatímco výrobce čipů Nvidia, který by měl z vyšších výdajů na AI těžit, zůstal bez výraznějších změn.
Anthropic versus OpenAI: Válka AI se vyostřila, na svět přišly dva „nejlepší“ modely během jedné hodiny
Pokles se rozšířil i do softwarového a datového sektoru, kde investoři stále více zvažují, zda rychlý rozvoj AI nenaruší poptávku po tradičním softwaru a neohrozí marže firem. Ztráty zaznamenaly i další části trhu a většina sektorů indexu S&P 500 uzavřela obchodování v červených číslech. Zvýšená nervozita se projevila také růstem nestability a pokračujícím přesunem kapitálu z drahých technologických titulů do levnějších akcií.
Na vývoji některých titulů jako Snap, Tapestry a Hershey se výrazně projevily firemní výsledky a výhledy. Některé společnosti sice překonaly očekávání trhu, jejich akcie však přesto oslabily, zatímco jiné tituly prudce posílily po zlepšení výhledu hospodaření. Trh zároveň reagoval i na makroekonomická data z USA, která naznačila další ochlazování trhu práce, což přispělo k opatrnější náladě investorů, napsala agentura Reuters.
Americký dolar posílil ke koši měn. Přispěl k tomu propad na akciových trzích. Britská libra a euro pak klesly vůči dolaru kvůli rozhodnutí měnových výborů centrálních bank Británie a eurozóny nechat úrokové sazby beze změny.
Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,3 procenta na 97,93 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,2 procenta na 1,1780 USD. Dolar k jenu posílil o 0,2 procenta na 157,06 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,1 procenta na 185,03 JPY.
