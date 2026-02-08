Záměr dvou světových těžebních gigantů, Rio Tinto a Glencore, které v lednu potvrdily, že zvažují fúzi, měl potenciál změnit světový trh s mědí. Stejně rychle jako jednání začala, ale začátkem února i skončila. Největší světový těžař mědi, který by v tržní kapitalizaci předstihl těžební jedničku BHP, tak nevznikne. 

Letos skončené rozhovory jsou už třetím neúspěchem. Poprvé se o spojení švýcarského Glencore a australského Rio Tinto seriózně jednalo v roce 2014 a pak ještě v roce 2024. Současný krach tak zřejmě definitivně pohřbil ambice 69letého jihoafrického zakladatele Glencore Ivana Glasenberga, který o spojení obou těžařů poprvé mluvil už před dvaceti lety. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké byly hlavní důvody pro konec vyjednávání Rio Tinto a Glencore.
  • Jakou roli mělo při zvažované fúzi černé uhlí.
  • Kteří klíčoví akcionáři se museli brát v úvahu a jaké byly jejich zájmy.
  • Jaké další fúze u těžařů mědi připadají v úvahu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.