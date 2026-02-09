Konsorcium společností Advent International, FedEx, A&R Investments a PPF Group, společně s polskou firmou InPost, která provozuje síť samoobslužných schránek pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody, oznámilo dohodu o veřejné nabídce na odkup všech akcií InPostu a jejich následné stažení z amsterdamské burzy Euronext. Konsorcium to sdělilo ČTK v tiskové zprávě. Za jednu akcii InPostu nabízí 15,6 eura (378 Kč).
Nabídka, která oceňuje společnost InPost na 7,8 miliardy eur (189 miliard Kč), představuje podle konsorcia 53procentní prémii proti tříměsíční průměrné ceně vážené objemem obchodů před 2. lednem, která činí 10,2 eura za akcii. Proti páteční závěrečně ceně 13,30 eura za akcii je nabídka konsorcia o 17 procent vyšší. Konsorcium dále uvedlo, že uvedenou transakci podporují akcionáři společnosti InPost, vlastnící zhruba 48 procent jejích akcií.
PPF Group vlastní v InPostu aktuálně podíl 28,75 procenta. Firmu InPost založil polský miliardář Rafal Brzoska, který je i šéfem podniku. Jeho firma A&R Investments má nyní v InPostu podíl 12,49 procenta.
Pro PPF představuje tato transakce další krok v pokračujícím rozvoji InPostu, na kterém se jako akcionář podílí od května 2023. „Jsme přesvědčeni o atraktivnosti nabídky na odkup akcií firmy, a proto na její podporu prodáváme většinu našeho podílu. Jsme rádi, že budeme moci nadále společnost podporovat jako minoritní investor v době, kdy InPost vstupuje do nové kapitoly zaměřené na udržitelný růst,“ uvedl v tiskové zprávě konsorcia generální ředitel PPF ve sdílené funkci Didier Stoessel.
PPF zůstane nadále aktivním spoluvlastníkem InPost a reinvestuje část prostředků získaných v rámci navrhované transakce propojující InPost s FedEx. PPF bude vlastnit desetiprocentní podíl v konsorciu, jehož cílem je stát se stoprocentním vlastníkem InPostu a v němž budou mít další účastnici transakce následné podíly, FedEx 37 procent, Advent 37 procent a A&R 16 procent. Dokončení celé transakce se očekává do konce tohoto roku.
InPost bude i nadále podnikat jako samostatná společnost pod svou značkou se sídlem v Polsku. Firmu bude řídit dosavadní vedení v čele s generálním ředitelem a zakladatelem Rafalem Brzoskou, který si zachová svůj podíl v InPostu v rámci konsorcia vlastníků. Konsorcium se zavazuje podporovat současnou strategii byznysu InPostu zaměřenou na expanzi ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, zemích Beneluxu a také ve Velké Británii, největším evropském e-commerce trhu.
Globální společnost FedEx, která touto transakcí vstoupí do akcionářské struktury InPostu, přináší znalosti a zkušenosti v oboru, aby pomohla InPostu posílit její vedoucí pozici na trzích, kde nyní působí.
Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově zhruba 45 tisíc lidí.
