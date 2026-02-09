Japonské akcie si v pondělí připsaly výrazné zisky, hlavní index Nikkei 225 vzrostl o 3,89 procenta na rekordních 56 363,94 bodu. Vládnoucí Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové totiž o víkendu dosáhla drtivého volebního vítězství, což zvyšuje naděje investorů na expanzivní fiskální politiku, uvedla agentura Kjódó. Širší index Topix přidal 2,29 procenta a uzavřel na 3783,57 bodu, což je také rekord.
„Celkově se vláda LDP změnila z velmi slabé vlády, která opravdu nemohla nic dělat, na mimořádně silnou vládu, která má nyní v dolní komoře parlamentu nadpoloviční většinu a může opravdu rozhodovat,“ sdělil agentuře AP analytik Neil Newman ze společnosti Astris Advisory Japan.
„Akciový trh výsledky voleb úplně nezohlednil, a ponechal tak další prostor k růstu,“ řekl agentuře Kjódó analytik Makoto Sengoku ze společnosti Tokai Tokyo Intelligence Laboratory
Naopak japonský jen se krátce potýkal s výprodejem v obavách z možných negativních dopadů očekávaného zvyšování vládních výdajů. Americký dolar se tak krátce vyšplhal ke 157 jenům.
Zájem o český pavilon z Expa uvadá. Dřevěná stavba zatím jako jedna z posledních zůstává v Ósace
Náměstek ministryně financí Acuši Mimura následně řekl, že vláda bude kurzové pohyby sledovat „jako obvykle s vysokou mírou naléhavosti“, což situaci na devizových trzích zvrátilo. Kolem 10:00 našeho času tak dolar k jenu ztrácel 0,4 procenta na 156,54 jenu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist