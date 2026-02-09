Vláda v pondělí rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS) NERV radil se strukturálními ekonomickými opatřeními, například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí. Fiala zrušení NERV kritizoval.
Schillerová uvedla, že zrušený NERV si předchozí vláda připravila kvůli svým potřebám. „Jaký bude vývoj k případnému vytvoření NERV naší vlády, necháváme otevřené. Musíme zvážit, k čemu bychom potřebovali ty odborníky, kteří by to měli být, aby to složilo tomu účelu,“ řekla.
Ministryně také upozornila, že vláda v současnosti místo rady využívá ke konzultacím své experty. Ti podle ní fungují jako poradci premiéra nebo jednotlivých ministrů.
Ekonomika jede, spálená zem už nedoutná, hrajme ligu mistrů. Demagogie se dostává mimo stupnici
Bývalý premiér Fiala na síti X označil zrušení NERV za špatné rozhodnutí. „Odborníci z NERVu přicházeli s řadou nápadů, navrhovali doporučení, která nám pomáhala udržet zdravé veřejné finance nebo zlepšit konkurenceschopnost ekonomiky. Nabízí se otázka, zda vláda NERV nezrušila, aby jí odborníci nerozmlouvali neodpovědné rušení našich reforem a nebezpečné zadlužování,“ napsal.
Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena.
Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 obnovila vláda Andreje Babiše (ANO). Za Fialova kabinetu NERV fungoval od května 2022. Ve svém posledním složení měl 17 členů.
