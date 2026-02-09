Už několik měsíců ovlivňuje politické dění v Česku výrazně strana, která ještě před dvěma lety vypadala trochu jako recese kolem jednoho amatérského automobilového závodníka. Jeho styl ale uspěl a Filip Turek Motoristy postupně dostal do europarlamentu a později i do sněmovny. Dnes má partaj, která v posledních celostátních volbách získala 6,8 procenta hlasů, čtyři posty ve vládě. „Hranatá legenda“, jak si čestný prezident partaje nechává říkat, ale není ten, kdo ve straně rozhoduje. A není to ani podnikatel Richard Chlad, který na sociálních sítích rád provokuje a nedávno si v jednom skeči prakticky řekl o místo ministra životního prostředí.
Klíčovou roli ve fungování celé vládní i sněmovní mašinerie má ostřílený pragmatik s bohatými politickými i byznysovými vazbami: Boris Šťastný. Ministr pro sport, prevenci a zdraví a zároveň šéf poslaneckého klubu je jedním z hlavních mozků strany. Přestože některé stranické postavy jeho mocenská rozpínavost už zneklidňuje. Jeho cesta vedla přes ODS, ANO i úspěšný byznys. HN zmapovaly nejen ji, ale i momentální zákulisní dění u Motoristů.
Co se dočtete dál
- Co se děje kolem Motoristů.
- Kdo je hlavní personalista strany.
- Mezi jakými křídly panuje napětí.
- Jací byznysmeni se kolem strany pohybují.
- Jaký vztah k Motoristům mají Richard Chlad, Milan Velek, Pavel Tykač, či Marek Dospiva.
