Mnoho týdnů se o něj vedly ostré politické i odborné spory, až do minulého týdne ale vlastně nikdo nevěděl, jak přesně bude státní rozpočet pro letošní rok vypadat. Jasný byl především jeden parametr – celkový deficit ve výši 310 miliard korun. Ten o 63 miliard překračuje schodek povolený zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
Ministryně financí Alena Schillerová z ANO to schytala od opozičních politiků, ekonomů i Národní rozpočtové rady. Schodek v takové výši je nezákonný – a nedodržování zákonů vládou je obzvláště nebezpečné, shodovali se kritici.
Co se dočtete dál
- Jak změnila Alena Schillerová původní návrh státního rozpočtu na letošní rok od Zbyňka Stanjury.
- Které rezorty přišly o nejvíce peněz a které naopak dostaly přidáno.
- Za co si podle ekonomů Schillerová zaslouží pochvalu a co je na rozpočtu špatně.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.