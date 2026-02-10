Energeticky náročné podniky doufaly, že by jim vláda mohla díky uvolnění evropských pravidel poskytnout letos více peněz na kompenzace drahých energií. V návrhu rozpočtu je však na tento účel vyčleněno méně než loni, kdy byly podmínky tvrdší a okruh možných žadatelů omezenější.
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) chce získat chybějící prostředky ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Ten však spadá pod ministerstvo životního prostředí, které ovládají Motoristé. Podle vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka bude třeba o využití peněz ještě jednat.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz chce dát Havlíček průmyslníkům na kompenzace.
- Proč nemá k dispozici dost peněz a kolik mu chybí.
- Proč se výše podpory energeticky náročným podnikům zasekla na Motoristech.
- Jaké další úlevy velcí spotřebitelé elektřiny požadují.
