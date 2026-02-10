Nejoblíbenější dotační program v historii Česka, Nová zelená úsporám, je od začátku loňského listopadu zastavený a mnoho domácností i firem čeká, co s ním bude dál. Bez podpory státu si lidé mnohdy rozmyslí pořízení domácích solárních elektráren či zateplení domů. A společnosti, které se na tyto práce zaměřují, úbytek zakázek dostává do problémů.
Vláda projevila zájem v programu pokračovat, nesdělila ale přesně kdy a za jakých podmínek. Jasné je jen to, že program už nebude ani zdaleka tak štědrý jako dřív. Stát má letos hospodařit s deficitem 310 miliard korun a musí šetřit. Dotační peníze chce navíc poslat jinam než do energetických úspor domácností.
Nová zelená úsporám (NZÚ) má přijít o peníze z emisních povolenek i o podíl z Modernizačního fondu. Program má přejít od přímé dotační podpory k té nepřímé, tedy ke zvýhodněným bankovním úvěrům.
