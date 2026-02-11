Největší světový producent cyklistických součástek poprvé po třech letech zastavil pokles prodejů. Aktuálně zveřejněné globální výsledky japonské společnosti Shimano za loňský rok dodávají optimismus především evropskému trhu a ukazují, že se cyklobyznys opět začíná probouzet.
Domácí výrobci kol se těší, že letos konečně začnou vyrábět nové modely a nebudou na trh se slevou dodávat kola, která jim v posledních letech stála ve skladech. S oživením se však paradoxně znovu objevilo riziko, které cyklofirmy znají hlavně z dřívějšího covidového boomu poptávky.
Co se dočtete dál
- Jak Shimanu rostly tržby v Evropě.
- Které trhy naopak klesají či stagnují.
- Jak vidí oživení české firmy.
- V čem je naopak největší riziko současného rozhýbání trhu.
