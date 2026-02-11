Martina Sáblíková, Barbora Špotáková nebo Lukáš Krpálek získali spoustu olympijských medailí a patří mezi českými sportovci k těm nejznámějším. Jsou ale také příkladem, že u úspěšných olympioniků se sláva nerovná se peníze.
Může vás milovat půlka národa, ale v ročních příjmech se dostanete přinejlepším na vyšší jednotky milionů korun ročně. Hrubého. I podprůměrný český hokejista v NHL vydělává výrazně víc. Například obránce Mikuláš Hovorka, který za Floridu Panthers letos odehrál jediný zápas, má roční plat 950 tisíc dolarů, tedy zhruba 20 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Proč u olympioniků platí, že sláva nerovná se peníze.
- Jaké je srovnání s nejlépe placenými sportovci světa.
- Kolik procent olympioniků je finančně „za vodou“.
- Kolik dostávají medailisté za odměnu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.