V závěru loňského roku investiční skupina Hartenberg Holding premiéra Andreje Babiše a investora Jozefa Janova oznámila svůj odchod z leteckého opravárenství. V rychlém sledu rozjela prodej slovinské společnosti Adria Tehnika britskému leteckému obrovi easyJet, následoval i exit ze srbské opravárenské společnosti JAT Tehnika, kterou má převzít její srbský konkurent, firma Avionet.

Její plány ale nyní narazily ve Slovinsku. Tamní soud prodej opraven easyJetu zablokoval. V pozadí totiž zuří ostré právní bitvy mezi Hartenbergem a jeho někdejším polským společníkem Piotrem Kaczorem. S ním přitom Janov a spol. ještě do nedávna společnými silami budovali opravárenský holding Avia Prime, který zastřešoval zmíněné opravny v Srbsku, Slovinsku a také v Polsku.

  • Jak se ke sporu vyjádřil šéf a spolumajitel Hartenbergu Jozef Janov.
