Němečtí zákazníci se během ledna k autodealerům příliš nehrnuli. Celkem si zaregistrovali 193 981 nových osobních aut, což bylo o 6,6 procenta méně než loni stejnou dobou. K několika málo značkám, jimž se daří, patří Škoda Auto, které prodej stoupl o více než 12 procent na 18 550 kusů. Tím těsně předstihla Mercedes, jemuž prodej naopak klesl, a zaujala v žebříčku prodejnosti druhou pozici. Tu první si i přes citelný propad udržuje značka VW osobní vozy.

